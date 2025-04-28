Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası "atama" müjdesi
Portekiz Başbakanı: Elektrik kesintisinde siber saldırı ile ilgili gösterge yok

Avrupa'daki "elektrik" krizinde siber saldırı şüphesi! Açıklama geldi
5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren açıklama: 1 hafta sürebilir

5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren sözler
Baba ve kızlarının hayatını kaybettiği heyelan faciasında 1 tutuklama

Baba ve kızlarının can verdiği heyelan faciasında 2 kişi için karar

Sivasspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı

Sivasspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor, cumartesi günü oynayacağı Galatasaray karşılaşması için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan idmanla futbolcular dayanıklılık ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

SİVASSPOR, cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 34'üncü hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından bir gün izin yapan Kırmızı-beyazlılar, bugün yaptığı antrenmanla Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular, pas çalışması ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı. Antalyaspor maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Galatasaray ile Sivasspor 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Rams Park'ta karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.