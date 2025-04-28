Sivasspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı

SİVASSPOR, cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 34'üncü hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından bir gün izin yapan Kırmızı-beyazlılar, bugün yaptığı antrenmanla Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular, pas çalışması ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı. Antalyaspor maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Galatasaray ile Sivasspor 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Rams Park'ta karşılaşacak.