Sivasspor, Fode Koita ile sözleşme yeniledi
Sivasspor, 2023-2024 sezonu sonunda kulüple sözleşmesi sona eren Fode Koita ile yeniden anlaşmaya vardı. Koita, kulüp tesislerinde Başkan Bahattin Eken'in katılımıyla kendisini 1 yıl daha kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı. Geçtiğimiz sezon kırmızı beyazlı forma altında 27 maça çıkan Koita, 9 kez gol sevinci yaşadı.
Sivasspor, 2023-2024 sezonu sonunda kulüple sözleşmesi sona eren Fode Koita ile yeniden anlaşmaya vardı.
Koita, kulüp tesislerinde Başkan Bahattin Eken'in katılımıyla kendisini 1 yıl daha kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.
Geçtiğimiz sezon kırmızı beyazlı forma altında 27 maça çıkan Koita, 9 kez gol sevinci yaşadı. - SİVAS