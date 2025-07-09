Sivasspor, Feyzi Yıldırım'ı Transfer Etti

Sivasspor, Feyzi Yıldırım'ı Transfer Etti
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Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor, geçtiğimiz sezon Adanaspor'da oynayan sağ bek Feyzi Yıldırım ile anlaşarak kadrosuna kattı. 29 yaşındaki futbolcu, Sivas'a gelerek sözleşmeye imza attı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, sağ kanat oyuncusu Feyzi Yıldırım'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçen sezon Adanaspor'da oynayan 29 yaşındaki sağ bek Feyzi Yıldırım ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen deneyimli futbolcu, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Futbola Eskişehirspor altyapısında başlayan Feyzi Yıldırım, kariyerinde daha önce Afyonspor, Nazilli Belediyespor, Niğde Anadolu FK ve Kasımpaşa formalarını da giydi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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