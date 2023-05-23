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Sivasspor, Fenerbahçe rövanşına hazır

Sivasspor, Fenerbahçe rövanşına hazır

Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Sivasspor, bugün Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe ile Sivasspor 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında yarın saat 20.30'da Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan görev yapacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Lefter Küçükandonyadis Tesisleri Türkiye Kupası Fenerbahçe Sivasspor Spor Haberler

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