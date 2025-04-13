Sivasspor-Fenerbahçe Müsabakasında Misafir Tribün Boş Kaldı
Trendyol Süper Lig 31. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk ederken, misafir tribün cezası nedeniyle Fenerbahçe taraftarları maça katılamadı. Bu durum, daha önceki Bodrum FK karşılaşmasında da yaşanmıştı.
Sivasspor- Fenerbahçe müsabakasında misafir tribün ceza nedeniyle boş kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe'yi sahasında konuk ediyor.
Sivas deplasmanında Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle tribündeki yerini alamadı. Sarı-lacivertli ekipte misafir tribünleri boş kaldı. Sarı-lacivertliler, bir önceki deplasman maçı olan Bodrum FK mücadelesinde de ceza nedeniyle takımlarını yalnız bırakmıştı.
Öte yandan Sivasspor taraftarlar da takımlarını desteklemek için tribünde yerlerini aldı. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor