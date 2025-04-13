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Sivasspor-Fenerbahçe Müsabakasında Misafir Tribün Boş Kaldı

Sivasspor-Fenerbahçe Müsabakasında Misafir Tribün Boş Kaldı
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Trendyol Süper Lig 31. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk ederken, misafir tribün cezası nedeniyle Fenerbahçe taraftarları maça katılamadı. Bu durum, daha önceki Bodrum FK karşılaşmasında da yaşanmıştı.

Sivasspor- Fenerbahçe müsabakasında misafir tribün ceza nedeniyle boş kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe'yi sahasında konuk ediyor.

Sivas deplasmanında Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle tribündeki yerini alamadı. Sarı-lacivertli ekipte misafir tribünleri boş kaldı. Sarı-lacivertliler, bir önceki deplasman maçı olan Bodrum FK mücadelesinde de ceza nedeniyle takımlarını yalnız bırakmıştı.

Öte yandan Sivasspor taraftarlar da takımlarını desteklemek için tribünde yerlerini aldı. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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