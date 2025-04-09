Sivasspor-Fenerbahçe maçında kar yağacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de şu ana kadar 68 puan toplayan Fenerbahçe 2. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Net Global Sivasspor karşısında kazanmak ve lider Galatasaray ile olan puan farkını azaltmak istiyor.

MAÇ GÜNÜ YOĞUN KAR YAĞABİLİR

Fenerbahçe, 13 Nisan Pazar günü Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç günü ve maç saatinde Sivas'ta yoğun kar yağışı bekleniyor.

MAÇ NE ZAMAN?

Net Global Sivasspor-Fenerbahçe maçı, 13 Nisan Pazar günü yapılacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşma, Bein Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

LİGİN İLK YARISINDA FENERBAHÇE KAZANMIŞTI

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 4-0 yenmişti. Müsabakada goller; 24. dakikada Samet Akaydın, 54. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 82. dakikada Sofyan Amrabat ve 90+4. dakikada Allan Saint-Maximin'den gelmişti.