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Sivasspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanlar, ısınma hareketleriyle başlayarak pas çalışmaları ve taktik maçlarla devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alan oyunu oynayan kırmızı-beyazlılar, taktik maçla günü tamamladı.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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