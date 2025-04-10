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Sivasspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Sivasspor, 13 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleri ve pas çalışmaları ile sürdü.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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