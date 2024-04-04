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Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen kırmızı-beyazlılar, 3 maç sonra kazandı.

Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Sivasspor, 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Ligde bu sezon 10. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 41'e çıkardı.

Süper Lig'de en son galibiyetini 27. haftada, 1 Mart 2024 tarihinde sahasında oynanan mücadelede 4-1'lik skorla Pendikspor karşısında elde eden Sivasspor, bu maçın ardından 3 haftadır 3 puana hasretti.

Ligin 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 0-0, bir sonraki hafta konuk ettiği Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Sivas temsilcisi, 30. haftada ise deplasmanda Adana Demirspor'a 4-1 kaybetmişti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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