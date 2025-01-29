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Sivasspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarına Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde devam etti. Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacakları antrenmanla maça hazırlıklarını tamamlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlılar daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak, İstanbul'a gidecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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