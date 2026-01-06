Sivasspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında 11 Ocak Pazar günü Erzurumspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı. - SİVAS