Sivasspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Erzurumspor ile oynayacak olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde yapılan idmanda ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve çift kale oyun gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında 11 Ocak Pazar günü Erzurumspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı. - SİVAS

