Sivasspor, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Sivasspor, 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Takım, antrenmanlarına fitness ve saha çalışmalarla devam etti.

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, fitness salonunda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından dar alan organizasyonlar üzerinde durdu.

Yiğidolar, yarın izinli olacak ve pazartesi akşamı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Erzurumspor FK ile Sivasspor, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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