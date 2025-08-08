Sivasspor, Erzurumspor ile Maça Hazır

Sivasspor, Erzurumspor ile Maça Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ilk hafta maçında yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşmak için hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik çalışmalar yaptı ve yeni transfer Luan Campos da takımla çalışmalara katıldı.

Trendyol 1. Lig'in ilk hafta maçında yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.

Yeni transfer Luan Campos, bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, bugün Erzurum'a giderek kampa girecek.

Erzurumspor FK ile Sivasspor, yarın saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Muslera'dan Galatasaray'a mesaj var

Muslera'dan Galatasaray'a mesaj var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.