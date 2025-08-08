Sivasspor, Erzurumspor FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi. Yeni transfer Luan Campos da çalışmalara katıldı.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde taktik çalışmalar yapıldı.
Yeni transfer Luan Campos da takımla çalışmalara katıldı.
Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün Erzurum'a giderek kampa girecek.
Erzurumspor FK ile Sivasspor, yarın saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada hakem Fatih Tokail görev yapacak.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor