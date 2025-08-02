Sivasspor, Erzurumspor FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına fitness çalışmalarıyla başladı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki takım, taktik organizasyonlara odaklandı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki idman, fitness salonunda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı.
Ardından sahaya geçen kırmızı-beyazlı ekip, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından dar alanda taktik organizasyonlar üzerinde durdu.
Yarını izinli geçirecek Sivasspor, 4 Ağustos Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Erzurumspor FK ile Sivasspor, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.