Haberler

Sivasspor divan üyesi Çağlayan'dan iddialara sert tepki!

Sivasspor divan üyesi Çağlayan'dan iddialara sert tepki!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivasspor Divan Kurulu Üyesi Kemal Çağlayan, sosyal medyada gündeme gelen 'divan üyeleri para alıyor' iddialarına sert tepki göstererek, kulüp için büyük fedakarlıklar yaptıklarını ve maddi çıkar peşinde olmadıklarını söyledi.

Sivasspor Divan Kurulu Üyesi Kemal Çağlayan, son günlerde sosyal medyada gündeme gelen "Sivasspor Divanı para alıyor" yönündeki iddialara sert sözlerle karşılık verdi. Divan üyelerinin kulüp için büyük fedakarlıklar yaptığını ifade eden Çağlayan, ortaya atılan söylemlerin asılsız olduğunu belirtti.

Sivasspor'un geçmişte de benzer zorlu süreçlerden geçtiğini hatırlatan Çağlayan, 2004 yılında kulübün yaşadığı sıkıntılı döneme dikkat çekti. O dönemde Ali İzgi ile birlikte görev yaptıklarını söyleyen Çağlayan, "2004 yılında Ali İzgi ile birlikteydik. Sivasspor o yılda divanda kalmıştı. Biz o süreç içerisinde çok büyük çabalar sarf ettik ve Sivasspor'un şahlanışı gündeme gelmişti. Sene 2026 yılı Sivasspor yine divanda. Bu süreç içerisinde Her gün gülemezsiniz. Çünkü başarıdan başarıya koşan Avrupa'da hedeflenen başarıyı elde eden bir kulübüz. Şu andaki durumu çözümlemek bu konuyla ilgili cevap vermek çok zor. İnanıyoruz ki 13 Haziran'a kadar yeni bir yönetimle birlikte daha güzel başarılı bir günler gelecektir" dedi.

"Maddi çıkar peşinde olmadık"

Sosyal medyada yapılan eleştirilerin büyük bölümünün kulübe katkı sunmayan kişiler tarafından dile getirildiğini savunan Çağlayan, kendisine gelen telefonlara da değindi. Divan üyelerinin herhangi bir maddi beklenti içerisinde olmadığını vurgulayan Çağlayan, "Bana sabah erken saatlerde telefonlar geldi. 'Ne kadar para alıyorsunuz?' diye sordular. Ben de 'Euro bazında mı soruyorsun?' diye cevap verdim. İnsanların biraz düşünmesi gerekiyor. Konu Sivasspor'sa gerisi teferruattır. Biz bugüne kadar Sivasspor'da maddi açıdan hiçbir çıkar peşinde olmadık, bundan sonra da olmayız" ifadelerini kullandı.

"Büyük fedakarlık yapıyoruz"

Divan üyelerinin kulübün geleceği için yoğun çaba harcadığını belirten Çağlayan, "Ben ve diğer arkadaşlarım, büyük fedakarlıklar yapıyoruz maddi açıdan. Her yere gidip görüşüyoruz. Bize verilen bizi kutsal görev olarak nitelendiriyorsunuz. Bu nedenle de bu insanlar yazabilirler, çizebilirler. Bugün çok asabım bozulmuştu. Ben o insanlara sadece şunu yazdım, yine söylüyorum. Bize divana para alıyor diyen insanlara tek bir sözüm var. Şeref yoksunu onlar" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok

Kılıçdaroğlu tartışmalarına nokta: Önleyecek madde yok

Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan

Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı'ndan
DEM Parti'den Rahmi Koç hakkında suç duyurusu

DEM Parti, Rahmi Koç'a çok öfkeli! Suç duyurusunda bulundular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin

Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mason Greenwood'un ardından Marsilya ile de anlaşma tamam

Greenwood'un ardından bir anlaşma daha! 55 milyonu kabul ettiler
Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu

Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu
Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı

Yılın en şanssız insanı! 18 yaşında kabusu yaşadı
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz

Rahmi Koç'un "Fıkra"sına AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan sert tepki
Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

Herkes onu konuşuyor!

Herkes ismini aratıyor! Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı

Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı
Vatikan'ın 400 yıllık gizemli el yazması Borg Şifresi yapay zeka ile çözüldü

Tarihin en büyük gizemlerinden birini yapay zeka çözdü