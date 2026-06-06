Sivasspor divan üyesi Çağlayan'dan iddialara sert tepki!

Sivasspor Divan Kurulu Üyesi Kemal Çağlayan, son günlerde sosyal medyada gündeme gelen "Sivasspor Divanı para alıyor" yönündeki iddialara sert sözlerle karşılık verdi. Divan üyelerinin kulüp için büyük fedakarlıklar yaptığını ifade eden Çağlayan, ortaya atılan söylemlerin asılsız olduğunu belirtti.

Sivasspor'un geçmişte de benzer zorlu süreçlerden geçtiğini hatırlatan Çağlayan, 2004 yılında kulübün yaşadığı sıkıntılı döneme dikkat çekti. O dönemde Ali İzgi ile birlikte görev yaptıklarını söyleyen Çağlayan, "2004 yılında Ali İzgi ile birlikteydik. Sivasspor o yılda divanda kalmıştı. Biz o süreç içerisinde çok büyük çabalar sarf ettik ve Sivasspor'un şahlanışı gündeme gelmişti. Sene 2026 yılı Sivasspor yine divanda. Bu süreç içerisinde Her gün gülemezsiniz. Çünkü başarıdan başarıya koşan Avrupa'da hedeflenen başarıyı elde eden bir kulübüz. Şu andaki durumu çözümlemek bu konuyla ilgili cevap vermek çok zor. İnanıyoruz ki 13 Haziran'a kadar yeni bir yönetimle birlikte daha güzel başarılı bir günler gelecektir" dedi.

"Maddi çıkar peşinde olmadık"

Sosyal medyada yapılan eleştirilerin büyük bölümünün kulübe katkı sunmayan kişiler tarafından dile getirildiğini savunan Çağlayan, kendisine gelen telefonlara da değindi. Divan üyelerinin herhangi bir maddi beklenti içerisinde olmadığını vurgulayan Çağlayan, "Bana sabah erken saatlerde telefonlar geldi. 'Ne kadar para alıyorsunuz?' diye sordular. Ben de 'Euro bazında mı soruyorsun?' diye cevap verdim. İnsanların biraz düşünmesi gerekiyor. Konu Sivasspor'sa gerisi teferruattır. Biz bugüne kadar Sivasspor'da maddi açıdan hiçbir çıkar peşinde olmadık, bundan sonra da olmayız" ifadelerini kullandı.

"Büyük fedakarlık yapıyoruz"

Divan üyelerinin kulübün geleceği için yoğun çaba harcadığını belirten Çağlayan, "Ben ve diğer arkadaşlarım, büyük fedakarlıklar yapıyoruz maddi açıdan. Her yere gidip görüşüyoruz. Bize verilen bizi kutsal görev olarak nitelendiriyorsunuz. Bu nedenle de bu insanlar yazabilirler, çizebilirler. Bugün çok asabım bozulmuştu. Ben o insanlara sadece şunu yazdım, yine söylüyorum. Bize divana para alıyor diyen insanlara tek bir sözüm var. Şeref yoksunu onlar" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı