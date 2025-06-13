Sivasspor'dan Olağanüstü Genel Kurul Kararı

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Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor, olağanüstü genel kurul toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Toplantı 28 Haziran'da Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor Kulübü, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, genel kurul toplantısının 28 Haziran Cumartesi saat 16.00'da Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, "İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 5 Temmuz Cumartesi aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacak. Delegelere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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