Sivasspor, Emirhan Başyiğit'e Veda Etti

Sivasspor, Bursaspor'a transfer olan Emirhan Başyiğit'e yayımladığı mesajla veda etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Emirhan Başyiğit. Altyapımızdan yetişen ve A Takımımıza kadar yükselen futbolcumuz Emirhan Başyiğit ile yollarımız ayrılmıştır. Emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Sivasspor altyapısından yetişen Emirhan Başyiğit, 2 sezonda toplam 44 maça çıktı. 35 kez ilk 11'de görev alan Başyiğit, 3 kez gol atarken, 3 bin 215 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı