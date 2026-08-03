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Sivasspor, Emirhan Başyiğit'e Veda Etti

Sivasspor, Emirhan Başyiğit'e Veda Etti
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Sivasspor, Bursaspor’a transfer olan Emirhan Başyiğit’e yayımladığı mesajla veda etti.

Sivasspor, Bursaspor'a transfer olan Emirhan Başyiğit'e yayımladığı mesajla veda etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Emirhan Başyiğit. Altyapımızdan yetişen ve A Takımımıza kadar yükselen futbolcumuz Emirhan Başyiğit ile yollarımız ayrılmıştır. Emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Sivasspor altyapısından yetişen Emirhan Başyiğit, 2 sezonda toplam 44 maça çıktı. 35 kez ilk 11'de görev alan Başyiğit, 3 kez gol atarken, 3 bin 215 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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