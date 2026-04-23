Sivasspor'dan çocuklara 23 Nisan etkinliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106. yılı kapsamında Özbelsan Sivasspor Kulübü'nde anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Kulüp, hem temsili devir teslim töreni hem de çocuklara yönelik sosyal etkinlikle bayramı kutladı.

Etkinlik kapsamında kulüp başkanı Burak Özçoban, görevini temsili olarak Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencisi Bedir Kaan Kaya'ya devretti. Gerçekleştirilen devir teslimle çocukların bayram coşkusu pekiştirildi.

Öte yandan teknik direktör İsmet Taşdemir, yardımcı antrenörler ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar antrenmanda ağırlandı. Gün boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Sivasspor heyeti, minik misafirlerle keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyelerin bulunduğu çantalar takdim edildi. - SİVAS

