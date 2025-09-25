Sivasspor'dan Adana Demirspor'a Farklı Zafer

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0 yenen Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, "Bu ligde herhangi bir takıma karşı değil de, umarım o günleri tekrar yaşayacağız, 4 büyük takıma karşı çıkarken Sivasspor'un hocası 'hedefimiz 3 puan' der." dedi.

Korkmaz, maçın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, maçla ilgili değerlendirmede bulundu.

Adana Demirspor'un zor bir dönemden geçtiğini belirten Korkmaz, "Umarım bu köklü kulüp en kısa zamanda toparlanıp hak ettiği eski güzel günlere döner diye temenni ediyorum." diye konuştu.

Maçla ilgili çok fazla analiz yapmak istediğini aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"Maçtan önce yerel basınımızın yaptığı birkaç açıklama var. Maçla ilgili 3 puan hedefi koyduğumla alakalı. Açıklamaları kulüp resmi kanalından yapıyorum, onun dışındaki açıklamalar iyi niyetli açıklamalar. Farkındayım ama yapılan şeyler pek bizim söylediklerimizi yansıtmıyor. Çünkü bu ligde herhangi bir takıma karşı değil de, umarım o günleri tekrar yaşayacağız, 4 büyük takıma karşı çıkarken Sivasspor'un hocası 'hedefimiz 3 puan' der. Onun dışında zaten Sivasspor'un hedefi bellidir."

Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz ise hak edenin kazandığı bir maç olduğunu söyledi.

Alınan sonuçtan sonra bir şeyler anlatmanın kolay olmadığını belirten Palaz, planlarının bir kısmının işlediğini, bir kısmının ise işlemediğini ifade etti.

Yaşananların oyuncu grubu için de kolay olmadığını vurgulayan Palaz, "Bazı maçların yıpratıcılığı diğerlerine göre daha fazla olabiliyor. Ama sonuçta bir gerçek var, maçın skoru belli." şeklinde konuştu.

Palaz, Adana Demirspor'un içinden geçtiği zorlu süreci de değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Futbol bir skor oyunu ve bugün de maçın kontrolü rakibimizdeydi. Bir hayal satmıyorum, bir hayal de anlatmıyorum. İşin gerçek kısmında Sivasspor'un üstün bir oyunu var. Bizim için uzun bir yolculuk olacak. Her ne kadar buradan karayoluyla 5 saat olsa bile bir takım düşüncelerle beraber bu yolculuğun zaman birimi uzuyor bu gibi durumlarda. Oyuncuları toparlamak bizim elimizde. 3-4 gün sonra yeni bir müsabakamız var. Açıkçası hak eden taraf kazandı, bunun dışında savunacak başka bir şey yok."

Sivasspor'u tebrik eden ve hak ettiği yere gelmesini temenni eden Palaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Burası ülke futbolunun mihenk taşlarından bir tanesi. Umarım onlar da en kısa zamanda hak ettikleri yerde olur. Sonuçta bizim yolculuğumuz çok daha farklı, biz buradaki yolculukta genç oyuncu grubunu Türk futboluna nasıl kazandırabiliriz, aralarında 2-3 oyuncu çıkabilir mi? Aslında yarınların hazırlıklarını bu şekilde yapıyoruz. Ligin içerisinde yarışma ya da farklı bir mücadelenin içinde olmamız kadro derinliğimiz açısından biraz sıkıntılı gözüküyor. Oyuncu çıkarmak ve oyuncu kazandırmak misyonumuz var. Bunun üzerine bir plan yapıp kulübün yarınları için daha sağlıklı nasıl planlar içerisinde olabiliriz bunu konuşmak gerekiyor."