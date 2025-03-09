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Sivasspor'da Rey Manaj Sakalandı, Hastaneye Kaldırıldı

Sivasspor'da Rey Manaj Sakalandı, Hastaneye Kaldırıldı
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Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, Göztepe maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıktı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Manaj'ın sağlık durumu yapılacak kontrollerle belirlenecek.

Sivasspor'da golcü futbolcu Rey Manaj, Göztepe maçının 8. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Bilinci kapalı olan Manaj, saha içine giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın 3. dakikasında Efkan Bekiroğlu'nun sol taraftan yaptığı ortada altıpas üzerinde Rey Manaj'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Kafa vuruşu sonrası Koray Günter ile çarpışan ve yerde kalan Rey Manaj, oyuna devam edemedi. Bilinci kapalı olan Manaj için sahaya ambulans girdi ve oyuncu hastaneye kaldırıldı.

Manaj'ın yerine 9. dakikada Simic girdi.

Futbolcunun sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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