Sivasspor'da Rey Manaj Sakalandı, Hastaneye Kaldırıldı

Sivasspor'da golcü futbolcu Rey Manaj, Göztepe maçının 8. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Bilinci kapalı olan Manaj, saha içine giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın 3. dakikasında Efkan Bekiroğlu'nun sol taraftan yaptığı ortada altıpas üzerinde Rey Manaj'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Kafa vuruşu sonrası Koray Günter ile çarpışan ve yerde kalan Rey Manaj, oyuna devam edemedi. Bilinci kapalı olan Manaj için sahaya ambulans girdi ve oyuncu hastaneye kaldırıldı.

Manaj'ın yerine 9. dakikada Simic girdi.

Futbolcunun sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. - SİVAS