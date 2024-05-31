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Sivasspor'da Rey Manaj, 2023-2024 sezonunun en golcü oyuncusu oldu

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Sivasspor'un forvet oyuncusu Rey Manaj, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplamda 22 gol atarak takımın en golcü oyuncusu oldu. Manaj'ı 9 golle Fode Koita takip etti.

Sivasspor'da forvet Rey Manaj, 2023-2024 sezonunun en golcü oyuncusu olmayı başardı. Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 22 gol kaydeden Manaj'ı 9 golle Koita takip etti.

Trendyol Süper Lig 2023-2024 futbol sezonun sona ermesinin ardından takımlardaki istatistiklerde belli oldu. Buna göre Yiğidolar'ın forveti Rey Manaj, bu sezon takımın en golcü oyuncusu oldu. 27 yaşındaki golcü, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 22 golle skor yükünü taşıyan ismi olarak dikkat çekti. Sivas temsilcisinin bu sezon attığı 56 golün 22'sinde imzası bulunan Arnavutluk oyuncusu, 36 maçta 2 bin 619 dakika sahada kaldı.

Kırmızı-beyazlıların bir diğer golcü oyuncusu ise Fode Koita oldu. Koita, 22 golle takımın en golcü oyuncusu olan Manaj'ı 9 golle takip etti. Fransız oyuncu, takıma büyük katkı sağlarken, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 27 maçta görev aldı. 18 kez ilk 11'de maça çıkan Koita bin 463 dakika da kırmızı-beyazlı formayı giydi.

Sivasspor'da bu sezon gol sevinci yaşayan futbolcular şöyle:

22 gol Rey Manaj

9 gol Fode Koita

5 gol Samu Saiz

3 gol Caner Osmanpaşa

2 gol Clinton N'Jie

2 gol Gerson Rodrigues

2 gol Menig

1 gol Aaron Appindangoye

1 gol Azizbek Turgunboev

1 gol Charisis

1 gol Isaac Cofie

1 gol Mijo Caktas

1 gol Modou Barrow

1 gol Roman Kvet

1 gol Ziya Erdal

1 gol Hakan Arslan

1 gol Ahmed Musa

1 gol Muhammed Sinan Kaya - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Fode Koita Sivasspor Sivas Spor Güncel Haberler

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