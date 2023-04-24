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Sivasspor'da Mustapha Yatabare 8 hafta sonra golle tanıştı

Sivasspor'da Mustapha Yatabare 8 hafta sonra golle tanıştı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenen Sivasspor'da karşılaşmada rakip fileleri havalandıran Mustapha Yatabare, ligde 8 hafta aradan sonra golle tanıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenen Sivasspor'da karşılaşmada rakip fileleri havalandıran Mustapha Yatabare, ligde 8 hafta aradan sonra golle tanıştı.

Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, 4. dakikada Mustapha Yatabare ve 22. dakikada penaltıdan Max Gradel'in kaydettiği gollerle puanını 37'ye çıkarırken, deneyimli oyuncu Yatabare 8 haftalık gol hasretini bitirdi. Ligde en son 31 Ocak'ta oynanan Alanyaspor maçında gol atan Yatabare, bu maçtan sonra oynadığı karşılaşmalarda golle buluşamadı.

37 yaşındaki Malili futbolcu ayrıca, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezon ligdeki gol sayısını 12'ye yükseltti. Yatabare 12 golün 3'ünü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde, 3'ünü ise Türkiye Kupası'nda attı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustapha Yatabare Antalyaspor Sivasspor Spor Haberler

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