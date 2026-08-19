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Sivasspor, Manisa FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

Sivasspor, Manisa FK Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun 3. haftasında Manisa FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun 3. haftasında Manisa FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor ile Manisa FK arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 3. hafta karşılaşması, 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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