Sivasspor, laktat testinden geçti
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, Sivas kampında laktat testine tabi tutuldu. Teknik direktör İsmet Taşdemir kontrolünde 4 grup halinde yapılan testlerde sporcuların dayanıklılık ve form durumları ölçüldü.
Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, Sivas kampında laktat testine tabi tutuldu.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir kontrolünde 4 grup halinde gerçekleştirilen testlerde sporcuların dayanıklılık seviyeleri, form durumları ve nabız değerleri ölçüldü. Bireysel yükleme ve dayanıklılık çalışmalarını kapsayan testlerde, futbolcuların koşuları sırasında kulaklarından alınan kan örnekleri analiz edildi.
Kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı