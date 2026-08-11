Sivasspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde devam etti. Antrenmanda pas ve dar alan oyunlarının ardından çift kale maç yapıldı. Karşılaşma 16 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Kayseri Stadyumu'nda oynanacak.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 2. hafta mücadelesi, 16 Ağustos 2026 Pazar günü saat 19.00'da Kayseri Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı