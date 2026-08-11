Haberler

Sivasspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde devam etti. Antrenmanda pas ve dar alan oyunlarının ardından çift kale maç yapıldı. Karşılaşma 16 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Kayseri Stadyumu'nda oynanacak.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 2. hafta mücadelesi, 16 Ağustos 2026 Pazar günü saat 19.00'da Kayseri Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek

Bakan Tekin'den 81 ile talimat! Okullarda yeni dönem başlıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı

Aile faciası! Hasta oğlunu öldürüp canına kıydı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak

"Cumhuriyet tarihinin en önemli konuşmalarından birini yapacak"
Süper Lig yıldızı ve eşi ölümden döndü: 6 aylık bebekleri de yanlarındaydı

Feci kaza! Süper Lig yıldızı ve ailesi ölümden döndü
Türkiye'nin hamleleri sonrası İsrail'den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor

Türkiye'nin hamleleri sonrası savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
Sosyal medya fenomeni canlı yayında canına kıydı

Sosyal medya fenomeni takipçilerinin gözü önünde canına kıydı!

Kolombiya, Golan Tepeleri'ndeki İsrail egemenliğini tanıdı

Skandal karar! Latin Amerika ülkesinden alçak İsrail hamlesi
Alarmları kurun! Dusan Vlahovic'in İstanbul'a geliş saati belli oldu

Alarmları kurun! İşte İstanbul'a geliş saati