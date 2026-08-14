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Sivasspor Kayseri Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor Kayseri Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2. haftasında Pazar günü Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda pas, taktik ve dar alan çalışmaları yapıldı.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı.

Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 2. hafta karşılaşması, pazar günü saat 19.00'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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