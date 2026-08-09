Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun 2. haftasında Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi. Kırmızı-beyazlı futbolcuların dünkü karşılaşmada forma giyen bölümü ise yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 2. hafta karşılaşması, 16 Ağustos 2026 Pazar günü saat 19.00'da Kayseri Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı