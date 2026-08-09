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Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
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Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonu 2. haftasında 16 Ağustos'ta Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde başladı. Antrenmanda pas, taktik ve dar alan çalışmaları yapıldı, maçta oynayanlar yenileme çalıştı.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun 2. haftasında Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi. Kırmızı-beyazlı futbolcuların dünkü karşılaşmada forma giyen bölümü ise yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 2. hafta karşılaşması, 16 Ağustos 2026 Pazar günü saat 19.00'da Kayseri Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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