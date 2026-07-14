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Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçti
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Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor'un futbolcuları, Medicana Sivas Hastanesinde kapsamlı sağlık kontrolünden geçirildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da futbolcular, kapsamlı sağlık kontrolünden geçirildi.

Sivasspor'un resmi sosyal medya hesabından konuyla alakalı yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı futbolcular, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan dört futbolcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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