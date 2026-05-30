Sivasspor'da yönetim arayışı sürüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da başkan adayı çıkmaması sonucu kulüp yönetiminin divan kuruluna devredilmesi sonrası "arayışlar" devam ediyor.

Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, AA muhabirine, bu sezon Sivasspor'un yaşadığı sıkıntılardan dolayı, mevcut yönetim kurulunun aday olmadığını, kongrede başka aday çıkmayınca da yönetimin divan kuruluna kaldığını anımsattı.

Yönetimin divana devredilmesinin kendileri ve şehir adına sürpriz olduğunu aktaran Yavuz, "Mutlaka bir aday çıkar mantığı ön plandaydı ama olmadı. Şimdi divanın bir işleyiş süreci var. Biz bu süreci başlattık. Aday veya yönetici olabilecek tüm isimlerle görüşüyoruz. Bizleri arayan tüm iş insanlarıyla ve bu konuda fikri olan herkesle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra valimiz ve belediye başkanımız başta diğer yöneticilerimiz, iş insanlarımız ile de bire bir görüşmeler yaptık." diye konuştu.

"Herkese eşit mesafedeyiz"

Yavuz, şu ana kadar "sabit bir yönetim kurulu" oluşmadığını ifade etti.

Yönetime taliplerin olduğunu dile getiren Yavuz, "Bazı noktalarda eksik bilgiler var, bundan dolayı da yönetim oluşması noktasında şüpheler oluşuyor. İnsanların kafası karışık, onları aydınlatmaya çalışıyoruz. Bize gelenlerle şu anda kulübün içinde bulunduğu durumu analiz yapıyoruz, önüne seriyoruz. Hiçbir adaya yakın da uzak da değiliz, herkese eşit mesafedeyiz. Onun için aday olabilecek, Sivasspor'da görev almak isteyen herkese divan olarak açığız." ifadelerini kullandı.

Eski yöneticilerle görüşüp onların da tecrübelerinden, fikirlerinden faydalandıklarını, yönetim kurulu oluşturulması yönünde telkinlerde bulunduklarını ve ısrarcı olduklarını aktaran Yavuz, "Onlar da bize yorgunluk hissettiklerini, çok uzun süre görev yaptıklarını, yeni isimlerin görev yapmasının daha doğru olacağını söylediler." dedi.

Mali ve idari disiplin

Yavuz, divan kurulu olarak her zaman şeffaf olacaklarını söylediklerini dile getirdi:

"Bunun altını özelikle çiziyoruz. Neden? Çünkü gerçekçi olmamız lazım." diyen Yavuz, şöyle devam etti:

"Taraftarla görüştüğümüz zamanda söylüyorum. Dikkatli olalım, Sivasspor'la ilgili sıkıntı var. Sivasspor bu sıkıntıdan kurtulur mu? Kurtulur. Kurtarabilecek güç de bu şehrin kurtaracağına inanıyorum. Yalnız bu birlikteliğin sağlanması, insanların bazı şeyleri kabullenmesi lazım. Burada bazı sıkıntılarımız var, bunları halletmemiz lazım. Bu süreçte çalışma yapıp iyi bir yönetim oluşturamazsak daha kötü günler bizi bekliyor. Şu anda kulübün içerisinde bulunduğu mali ve idari bazı sıkıntılar var. Bu bir gerçek, bunları söylemek gerekir. Onun için yeni oluşacak yönetim, mali ve idari disiplini sağlamak zorunda. Görüştüğümüz tüm insanlara da bunları söylüyoruz."

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ismini ayrı bir noktaya koyduklarını ve kendisiyle 3 kez görüştüklerini belirten Yavuz, "O da geçmiş dönemlerde yaptığı katkılardan bahsetti, bunu da tüm şehir biliyor. Bu nedenle ona minnettarız. İmkanları ölçüsünde destek vereceğini de söyledi. İnsanlarımız duyarlı, belediye başkanımızla görüştüğümüzde ondan da olumlu sinyaller aldık." değerlendirmesinde bulundu.

"Tamamen aday yok dememiz yanlış olur"

Yavuz, birinci etap görüşmelerini bayram öncesi bitirdiklerini, ikinci etap görüşmelere ise bayram sonrasında başlayacaklarını anlattı.

Yavuz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bayram sonrasında artık tamamen somut, yönetim kurulu oluşturma, başkan bulma noktasında çalışmalar yapacağız. Yönetim kurulu oluşma ihtimalini gördüğümüz an hemen kongre kararı alacağız. Zaten o süreçte bekleme zamanımız yok. Çok kısa sürede karar alabiliyoruz. Sadece olağanüstü genel kurul, yani seçim maddeli genel kurulu yapacağız. Yeni yönetime kulübü teslim edeceğiz. Başkan adayı var mı diyecek olursanız, elimizde 2-3 aday var ama bu adayların oluşturacakları yönetim kurulları ve yapacakları çalışmalar neler olacak, onları konuşacağız. Tamamen aday yok dememiz yanlış olur. Şehrimizin belli dinamikleri var. Bunu onlarla da istişare ediyoruz. Adaylar sonuçta onlarla çalışacak."