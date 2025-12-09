Sivasspor, Çorum FK maçının hazırlıklarına başladı
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Arca Çorum FK ile oynayacağı maç için hazırlıklara teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde başladı.
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü sahasında Arca Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde, kulüp tesislerindeki idmanda futbolcular, pas ve top koruma çalışmalarının ardından çift kale oyunla idmanı tamamladı.
Sivasspor, Çorum FK maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor