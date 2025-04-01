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Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçı için Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçı için Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Takım, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla maç hazırlıklarını sürdürüyor. Sakat oyuncu Emrah Başsan, antrenmanın ilk bölümünde yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık koşusuyla devam eden idmanda Yiğidolar, ardından 5'e 2 pas çalışması ve bire bir savunma-hücum çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Takımda sakatlığı bulunan Emrah Başsan ise, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı ve bireysel programıyla devam etti.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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