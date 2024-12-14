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Sivasspor, Bülent Uygun ile Yollarını Ayırdı

Sivasspor, Bülent Uygun ile Yollarını Ayırdı
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK'ye 2-0 mağlup olan Net Global Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp, Uygun'a emekleri için teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK'ye deplasmanda 2-0 mağlup olan Net Global Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanı Bahattin Eken'in Bülent Uygun'la gerçekleştirdiği görüşme sonunda, yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Bülent Uygun, görev süresi boyunca takımımızda önemli hizmetlerde bulunmuş ve birçok başarıya imza atmıştır. Sivasspor menfaatlerini geçmişte olduğu gibi bugün de ön planda tutan Uygun'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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