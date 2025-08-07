Sivasspor, Brezilyalı Luan Campos ile Anlaştı

Sivasspor, Brezilyalı Luan Campos ile Anlaştı
Sivasspor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürerek Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Luan Campos ile sözleşme imzaladı.

YENİ sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Luan Campos ile anlaşmaya vardı.

23 yaşındaki futbolcu, Sivas'a gelerek Sivasspor Asbaşkanı Necmettin Ateş'in katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. 19 Mart 2002 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Luan de Campos Cristiano da Silva, futbola Marilia-SP altyapısında başladı. Kariyerinde Palmeiras, América ve son olarak Ukrayna ekibi Veres Rivne takımlarının formasını giydi.

