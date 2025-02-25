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Sivasspor, Bodrum FK'ye 1-0 Mağlup Oldu!

Sivasspor, Bodrum FK'ye 1-0 Mağlup Oldu!
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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında Sivasspor, sahasında Bodrum FK ile karşılaşarak ilk yarıyı 0-1 geride kapattı. Bodrum FK'nın tek golü 38. dakikada Brazao'dan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında Sivasspor, sahasında Bodrum FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Bodrum FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

26. dakikada Gökdeniz Bayraktar'ın pasında Brazao, ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun şutunda savunmadan seken top kaleci Nikolic'te kaldı.

38. dakikada Gökdeniz Bayraktar, pasını ceza sahasına hareketlenen Brazao'ya aktardı. Kaleci Nikolic'i önde gören Brazao, ceza sahası içinden yaptığı bekletmeden vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Samet Özkul, Egemen Savran

NG Sivasspor: Nikolic, Alaaddin Okumuş, Radakovic, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Bieganski, Emre Gökay, Turgunbayev, Pritchard, Oğuzhan Aksoy, Bekir Böke

Yedekler: Arda Erdursun, Efe Şanlı, Menig, Sonko, Erdem Güleç, Sinan Kaya, Mustafa Özbay, Mehmet Talha Şeker, Savaş Ala, Barış Nazlı

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Herelle, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Erkan Değişmez, Brazao, Bardhi, Mohammed, Dimitrov, Gökdeniz Bayraktar

Yedekler: Kerem Yusuf Ersunar, Süleyman Özdamar, Okita, Tunahan Akpınar, Ahmet Aslan, Celustka, Celal Dumanlı, Cenk Şen, Bilal Güven, Enes Öğrüce

Teknik Direktör: Jose Morais

Gol: Brazao (dk. 38) (Bodrum FK)

Sarı kart: Emre Gökay (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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