Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde Sivasspor, Bodrum FK ile karşılaşacak. Takım, antrenmanlarını sürdürerek maç için hazırlık yapıyor.

Trendyol 1. Lig'in 2. hafta müsabaksında sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından top koruma çalışmaları yapan Yiğidolar, antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Bodrum FK, 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS

