Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik maçla idmanı tamamladı.

Takımın kuruluşunun 58. yıl dönümü nedeniyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Bodrum FK, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS