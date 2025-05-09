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Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig 35. hafta maçında Bodrum FK ile karşılaşmak için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki takım, pas çalışmaları ve taktik maç ile idmanı tamamladı. Takım, kuruluşunun 58. yıl dönümünü de hatıra fotoğrafı ile kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik maçla idmanı tamamladı.

Takımın kuruluşunun 58. yıl dönümü nedeniyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Bodrum FK, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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