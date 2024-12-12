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Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazır!

Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazır!
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve taktik çalışmalarla sona erdi.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmalarla son buldu.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün Bodrum'a giderek kampa girecek.

Sipay Bodrum FK ile Net Global Sivasspor, yarın saat 20.00'de Grey Beton Bodrum Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın görev yapacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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