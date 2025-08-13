Sivasspor, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bodrum FK ile yapacağı maça hazırlıklarını antrenmanla sürdürüyor. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenmanda, ısınma koordinasyonunun ardından pas organizasyonları ve atletik koşular gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koordinasyon ile başladı. Ardından pas organizasyonları ve atletik koşu yapan Yiğidolar, antrenmanın son bölümünde atletik oyunlar gerçekleştirdi.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Bodrum FK, 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
