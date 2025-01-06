Sivasspor Beşiktaş Maçına Hazır
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk hafta maçında Sivasspor, Beşiktaş ile karşılaşacak. Takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenmanlarını tamamlayarak kampa girdi.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan Yiğidolar, kulüp tesislerinde kampa girdi.
Sivasspor ile Beşiktaş yarın saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS