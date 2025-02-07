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Sivasspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmalar gerçekleştirildi ve takım kampa girdi.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktik çalışmalar ile sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Net Global Sivasspor ile Beşiktaş, yarın saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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