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Sivasspor, Beşiktaş'a 1-0 Mağlup Oldu

Sivasspor, Beşiktaş'a 1-0 Mağlup Oldu
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Ziraat Türkiye Kupası D grubu 1. hafta maçında Sivasspor, sahasında Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Beşiktaş'ın tek golü Silva'dan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası D grubu 1. hafta maçında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Joao Mario'nun sol kanattan yaptığı ortasında ceza sahası içerisinde Uduokhai'nin kafa vuruşunta top kaleci Nikolic'te kaldı.

53. dakikada ceza yayı önünden Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert Günok topu çelmeyi başardı. Sağa açılan topu takip eden Garry Rodrigures'in şutunda Mert bir kez daha topa müdahale etti ve kornere çeldi.

69. dakikada Koita ceza sahası içerisinde sert şutla topu kaleye gönderirken direkten döndü. Uğur Çiftçi'nin şutunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.

87. dakikada ceza sahasında kaleci Mert'ten sıyrılan Koita, topu kontrolünü sağladıktan sonra pasını Uğur Çiftçi'ye aktardı. Sol çaprazdan boş kaleye topu gönderen Uğur'un şutunda top direkten oyun alanına döndü ve kaleci Mert topun sahibi oldu.

89. dakikada Gedson Fernandes'in derinlemesine pasında topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Immobile'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Nikolic'te kaldı.

Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Hüseyin Aylak

NG Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy (Muhammed Sinan Kaya dk. 88), Charisis, Emrah Başsan (Emre Gökay dk. 59), Pritchard (Oğuzhan Aksoy dk. 73), Garry Rodrigues (Bekir Turaç Böke dk.73), Koita (Turgunboev dk. 88)

Yedekler: Arda Endursun, Özkan Yiğiter, Poungouras, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Zaynutdinov, Masuaku, Ndour, Fernandes, Rafa Silva (Rashica dk.82), Ernest Muçi (Mustafa Emrah Hekimoğlu dk.73), Joao Mario (Salih Uçan dk. 82), Semih Kılıçsoy (İmmobile dk.73)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Chamberlain, Yakup Arda Kılıç, Emirhan Topçu, Onana

Teknik Sorumlu: Halim Okta

Gol: Silva (dk. 20)(Beşiktaş)

Sarı kartlar: Charisis, Radakovic, Bekir Turaç Böke, Turgunboev (Sivasspor), Masuaku (Beşiktaş) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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