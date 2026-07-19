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Sivasspor'da Kimpioka'nın sözleşmesi feshedildi

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Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor, sol kanat oyuncusu Benjamin Kimpioka'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Kulüp, oyuncuya emekleri için teşekkür etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, sol kanat oyuncusu Benjamin Kimpioka'nın sözleşmesini feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kimpioka ile yapılan görüşmeler sonucunda oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesine karar verildiği belirtildi.

Oyuncuya teşekkür edilen açıklamada, "Sivasspor forması altında görev yaptığı süre boyunca takımımıza verdiği emek, mücadele ve katkılar için Benjamin Kimpioka'ya teşekkür ediyor, kariyerin bundan sonraki döneminde kendisine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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