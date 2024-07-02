Sivasspor, Bekir Turaç Böke'yi transfer etti

Sivasspor, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Bekir Turaç Böke'yi renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Bekir Turaç Böke ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen sporcu, Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 3 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Bekir Turaç, geçtiğimiz sezon Denizlispor formasıyla 28 maçta 15 gol, 1 asistlik katkı sağladı. - SİVAS