Sivasspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Start Verdi

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında Bodrum FK ile karşılaşan Sivasspor, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla Başakşehir maçının ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından rondo çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı. - SİVAS