Sivasspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından rondo çalışması yapan Yiğidolar, taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

Başakşehir ile Sivasspor, 3 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS