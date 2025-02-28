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Sivasspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig 26. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki takım, dinamik ısınma ve taktik çalışmaları ile maç için hazırlık yapıyor.

Trendyol Süper Lig 26. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından rondo çalışması yapan Yiğidolar, taktik programlarla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Başakşehir ile Sivasspor, 3 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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