Sivasspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Bandırmaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki takım, antrenmanlarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Bandırmaspor, 27 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

