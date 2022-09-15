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Sivasspor, "Avrupa'da ben de varım" dedi! Formaları kaybolan Yiğidolar, Cluj'u tek golle geçti

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında Sivasspor, deplasmanda Cluj'u 1-0 mağlup etti. Temsilcimiz havalimanında formaları kaybolduğu maça Cluj'un temin ettiği beyaz formalarla çıkarken galibiyeti getiren gol 28. dakikada penaltıdan Max Gradel ile geldi.

Cluj ile Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında Doktor Constantin Radulescu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazandı.

6 MAÇ SONRA KAZANDIK

Karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 28. dakikada penaltıda Max Gradel kaydetti. Bu sonuçla grupta ilk galibiyetini alan temsilcimiz puanını 3'e çıkardı ve Avrupa'da 6 maç sonra kazanma başarısı gösterdi.

MAÇ FORMASINI CLUJ VERDİ

Karşılaşma öncesinde ise ilginç bir olay yaşandı. Sivasspor yaptığı açıklamada formaların havalimanında kaybolduğunu belirtti. Temsilcime maç formasını rakibi Cluj temin etti.

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