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Sivasspor Asbaşkanı Kurbanoğlu'ndan Federasyon Açıklaması

Sivasspor Asbaşkanı Kurbanoğlu'ndan Federasyon Açıklaması
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Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, federasyona yönelik eleştirilerde bulunarak, 'Sivasspor bu süreçte en büyük mağdur' dedi. Kurbanoğlu, son maçta hakem kararlarını eleştirerek haksızlıklara tahammüllerinin kalmadığını ifade etti.

Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, "Bugün federasyona operasyon gerçekleştiriliyorsa, bunun mağduru Sivasspor'dur" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor'u konuk eden Sivasspor, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sivasspor'da Asbaşkan Mustafa Kurbanoğlu karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sivasspor'un mağdur olduğunu belirten Kurbanoğlu, "Beşiktaş maçında hakkımız yenildi. Eyüpspor maçında aynı şekilde. Bu maçta da penaltımız verilmedi. Bugün federasyona operasyon gerçekleştiriliyorsa, bunun mağduru Sivasspor'dur. Biz bu zamana kadar sustuk. Çünkü her zaman konuşmak ve bir şeylere itiraz etmek, hiçbir zaman fayda vermedi. Artık bu noktadan sonra haksızlığa tahammülümüz kalmadı. Eğer federasyona karşı bir yapı, bir operasyon var ise bunun en büyük mağduru Sivasspor'dur. Sanmayın ki Sivasspor susuyor, Sivasspor bunun bilincinde değil. Biz her şeyin farkındayız ve bunu defalarca bütün mecralara aktardık. Bu soğuk havada bu kadar taraftarımızın, hocamızın ve oyuncularımızın hak etmediği bir mağlubiyetle karşı karşıya kaldık. Bu maçta penaltı pozisyonumuz, aldatmaya yönelik sarı kartla geri dönüyor. Biz burada Süper Lig'e kök salmış Süper Lig'in domino taşı olmuş büyüklükten bahsediyoruz. Sivasspor'un hakkı kolay kolay yenmez. Bu böyle bilinsin. Artık sustuk ve bizim de bir sabır taşımız var. Susuyoruz diye bizi bir şeyleri bilmiyoruz sanmasınlar. Buradan taraftarımıza sesleniyorum; bu başarısız süreçten dolayı Sivasspor taraftarı yerden göğe kadar haklıdır. Elbette ki bizim de hatalarımız var, Sivasspor düştüğü yerden kalkacaktır. Önümüzdeki maçlarda çok daha iyi ve kaliteli bir futbol ile biz, bu ligin temel domino taşı olmaya devam edeceğiz. Federasyona karşı yapılan bir operasyon var. Bu durumdan en çok etkilenen takımımız Sivasspor'dur. Bugün eksi 9 derecede futbol oynadık. Sivas gibi bir şehirde verilmiş bir fedakarlığa karşı bu maçtaki pozisyon ile Sivasspor'u harcamak kimsenin haddi değildir. Eğer böyle bir şey söz konusu ise haddini bildirmek bizim görevimizdir" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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